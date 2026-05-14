viernes
, 15 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Inician recuperación de siete kilómetros del distribuidor El Merey en la troncal 9

mayo 14, 2026
Las labores se ejecutan en el distribuidor El Merey / Foto: Cortesía

Equipos del ministerio de Obras Públicas (Mppop) y del Servicio Autónomo de Vialidad del estado Sucre (Saves) iniciaron la intervención de siete kilómetros de trazado vial, con un plan de asfaltado que ofrecerá seguridad en la transitabilidad vehicular.

La acción se ejecuta a través de la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios junto con un equipo multidisciplinario, que se desplegó en la troncal 9, específicamente en el distribuidor El Merey (municipio Sucre), en el tramo vial Sucre-Anzoátegui, para su total recuperación.

El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y titular de la cartera ministerial de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, con apoyo de la gobernadora Jhoanna Carrillo, señaló desde Cumaná que se trata de fortalecer la transformación relacionada con la construcción de ciudades más humanas y servicios óptimos.

Sucre / Yumelys Díaz

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