Entregaron Plan Estratégico Tecnológico del Cacao al Ministerio de Agricultura y Tierra en Sucre

La Fundacion Prosperi, el Vivero Wilfried Merle y la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave) entregaron a Yorman Berbecia, director del ministerio de Agricultura y Tierras en el estado Sucre, el Plan Estratégico Tecnológico del Cacao, el cuql contempla dos proyectos importantes para trabajar de manera mancomunada en el combate de la escoba de bruja y mejorar la producción del grano en la zona de Paria.

El encuentro con el representante del despacho ministerial se llevó a cabo el pasado sábado, 11 de julio, en la sede de Casa Pablo Prosperi, en la cual se abordó la necesidad de atacar las enfermedades que padecen las plantaciones y presentar alternativas para elevar la producción de cacao en los municipios donde se cosecha.

Los presentes en la reunión fueron Jorge Thielen y Juan Trillo, en representación de la Fundación Prosperi y el Vivero Wilfried Merle; y Álvaro López, presidente de Asoprocave, quienes reconocieron que hay una baja considerable en la producción de cacao.

Merma

En la actualidad se producen 125 kilos del rubro por hectárea, cuando debería ser entre 800 y 1.100 kilos, lo que evidencia la enorme merma, que afecta la economía de los productores.

Thielen, de la Fundación Prosperi y Vivero Wilfried Merle, entregó a Yorman Berbeca, un proyecto referente a un Plan Estratégico Tecnológico del Cacao, que consiste en la transmisión de innovación y técnicas, que proporcionan los elementos necesarios para que el productor logre optimizar su cosecha.

Álvaro López, en nombre de Asoprocave, entregó su propuesta relacionada a innovar, producir, transformar y exportar, cuya aplicación requiere del concurso de todos los actores para mejorar la producción de cacao.

Sucre / Corresponsalía