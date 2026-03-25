Inician labores de recuperación de cancha múltiple en Santa Ana

Tras un lapso de dos años en franco deterioro, esta semana la alcaldía de Santa Ana, al centro del estado Anzoátegui, inició los trabajos de recuperación de la cancha múltiple Domingo Torres, ubicada en la calle El Cementerio de esa población, luego de que el 3 de marzo un grupo de dirigentes y deportistas hiciera la denuncia a El Tiempo sobre el pésimo estado de las instalaciones.

Se conoció que las labores que comenzaron este lunes, 23 de marzo, incluyen la sustitución del cableado eléctrico y de láminas del techo, la colocación de luminarias, la reparación de los baños y la pintura del espacio deportivo que regularmente servía como sede de campeonatos de fútbol sala.

Es de resaltar que el deterioro de la cancha múltiple Domingo Torres afectó a unos 300 deportistas del municipio, quienes durante aproximadamente dos años no han podido hacer uso de esas instalaciones y por eso hicieron el llamado a las autoridades municipales exhortando a recuperar y rehabilitar el espacio.

El proyecto también contempla labores de pintura El proyecto inició esta semana

La cancha tiene más de 20 años construída y allí se practicaba voleibol, básquet y principalmente fútbol sala, pero en los 24 meses las condiciones empeoraron y jugar allí pasó a ser un riesgo. "Los cables sueltos están cubiertos con bolsas negras y eso es muy peligroso", comentó un dirigente, quien prefirió omitir su nombre, al momento de hacer la denuncia.

El inicio del proyecto, que según los deportistas había sido aprobado el año pasado, recibió el visto bueno de quienes integran más de 10 equipos de fútbol sala que practicaban esa disciplina en ese lugar.

Santa Ana / Danela Luces