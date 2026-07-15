Cleanz aprobó Bs 40 millones destinados al sector vivienda

Diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) aprobaron recursos por el orden de los 40 millones de bolívares destinados al sector vivienda, durante la sesión de este martes 14 de julio, llevada a cabo en el edificio Bicentenario de Barcelona, en el municipio Simón Bolívar.

Según el presidente del Cleanz, Andrés Márquez, la solicitud fue realizada por el gobernador Luis Marcano, en aras de fortalecer de manera logística y operativa al Instituto Autónomo de la Secretaría de la Vivienda (Sevigea).

Señaló que a esta cantidad, se suman 9 millones de bolívares, que serán para la Contraloría del Estado.

Apoyo

Por otro lado, Márquez manifestó que desde el parlamento se unen a la orientación del gobernador Luis Marcano de reorientar los recursos a fin de darle prioridad al sistema público de salud, la rehabilitación de troncales y avenidas; así como la atención a las familias más vulnerables.

De igual manera, los diputados apoyaron la suspensión de eventos masivos como la Feria del Turismo y el Festival de Teatro; así como los Juegos Estadales y Paraestadales por lo que resta de año.

Barcelona / Elisa Gómez