Infantes de Marina de EE.UU. entregan ayuda humanitaria en el puerto de La Guaira

Infantes de Marina de Estados Unidos entregaron la noche de este sábado un cargamento de suministros de asistencia humanitaria en el puerto de La Guaira para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

La información fue difundida por el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta en X, donde precisó que efectivos de la Fuerza de Combate Litoral-24, junto con marineros del buque USS Fort Lauderdale (LPD-28), trasladaron los insumos a bordo de una lancha de desembarco hasta el puerto venezolano.

El Comando Sur indicó que esta misión forma parte del apoyo que brinda a la asistencia humanitaria de Estados Unidos, liderada por el Departamento de Estado, en respuesta a la emergencia provocada por los sismos. La entrega se suma a la asistencia internacional que ha llegado al país para fortalecer las labores de atención a los damnificados.

Caracas / Redacción web