Incertidumbre en Nueva Esparta: Familias esperan liberación de 17 detenidos por razones políticas

Las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre una nueva fase de excarcelaciones han despertado una profunda expectativa entre los familiares de los detenidos por razones políticas en el estado Nueva Esparta. Sin embargo, a medida que transcurren las horas, la esperanza inicial se ha transformado en una tensa espera. Las familias de la región insular se mantienen en vigilia, aguardando que el anuncio oficial se traduzca en boletas de excarcelación reales para sus seres queridos.

De acuerdo con los registros de la ONG Foro Penal, actualmente existen 17 ciudadanos margariteños privados de libertad en diversos centros de reclusión del territorio nacional. A pesar de que han pasado dos días desde el anuncio gubernamental, hasta la fecha de hoy, 10 de enero, no se ha reportado la salida de ninguno de los detenidos pertenecientes a esta entidad federal. Esta parálisis en los procesos locales ha incrementado los niveles de ansiedad y preocupación entre quienes esperan noticias a las puertas de las cárceles.

La situación actual contrasta con las promesas iniciales, ya que, si bien se proyectaba una liberación masiva que abarcaría a una parte considerable de los presos políticos del país, la realidad es que solo un pequeño grupo ha logrado recuperar su libertad a nivel nacional. Esta selectividad en las medidas judiciales mantiene en vilo a los defensores de derechos humanos, quienes señalan que la falta de celeridad administrativa prolonga innecesariamente el confinamiento de personas que esperan una medida humanitaria o de justicia.

Entre los nombres que figuran en la lista de espera se encuentran ciudadanos recluidos en distintos puntos críticos del sistema penitenciario. En la Cárcel de San Antonio, en Margarita, permanece el locutor Carlos Lesma; en la Planta Simón Bolívar se encuentra Jesús Gutiérrez; mientras que en El Helicoide permanece recluido Luis Tarbay, coordinador de Derechos Humanos de Vente Venezuela. Asimismo, en el centro penitenciario de Tocorón se concentra el grupo más numeroso de margariteños, incluyendo a Omar Marcano, Andrés Tineo, Haniel Marcano, Fran Rivas, Luis Rondón, Héctor Millán y Neomar Reyes.

Ante este escenario, familiares y organizaciones civiles han intensificado su llamado a las autoridades para que se otorgue la libertad plena e incondicional de todos los detenidos. Bajo la consigna de que las medidas deben alcanzar a la totalidad de los señalados, exigen que se agilicen los trámites correspondientes para los casos de la isla. La comunidad de Nueva Esparta permanece atenta, esperando que en las próximas horas se concrete el regreso de estos ciudadanos a sus hogares.

