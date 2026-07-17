Incendio subterráneo por veta de carbón genera preocupación en Táchira

Un incendio subterráneo detectado el 15 de julio en el caserío La Lomita, en el municipio Sucre del estado Táchira, encendió las alarmas a los residentes de la zona, quienes alertaron a través de redes sociales sobre grietas en el terreno.

Tras el reporte, autoridades locales y equipos de prevención se trasladaron al lugar para inspeccionar el área y elaborar un informe, reseñó El Nacional.

El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, pidió mantener la calma y aseguró que no existe riesgo de propagación. Explicó que el incendio se registró en una veta de carbón y "se trata de un manto carbonífero con más de 10 años en la zona, donde la combustión se produce de forma natural cuando el oxígeno entra en contacto con el carbón a través de grietas o asentamientos del terreno", explicó.

Declaratoria de alto riesgo y cierre temporal

Posteriormente, la Alcaldía del Municipio Sucre declaró área de alto riesgo y ordenó el cierre temporal del sector La Lomita. Esta medida fue establecida mediante el Decreto N°010/2026, firmado el 16 de julio de 2026.

De acuerdo con lo reseñado por el Diario La Nación, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Rodríguez, explicó que la zona se encuentra en combustión desde hace varios días, por lo cual Protección Civil recomendó la emisión del decreto para suspender el acceso al área, debido a que se trata de un terreno de alto riesgo para el ingreso.

"Es un decreto para evitar que las personas suban a ese espacio a curiosear o a hacer otra cosa, previniendo que la zona es muy complicada para el ingreso y entonces no pase a mayores", precisó.

El alcalde puntualizó que la zona afectada es de aproximadamente 24 metros cuadrados, donde no hay vegetación ni riesgo de incendio en áreas aledañas.

Por su parte, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, también descartó cualquier riesgo de erupción volcánica en el municipio Sucre.

Táchira / El Impulso