Histórico temporal genera afectaciones en 10 regiones de Chile

De acuerdo con las autoridades gubernamentales, un sistema frontal afecta a 10 de las 16 regiones de Chile durante el mes de julio, lo que ha generado precipitaciones en la zona centro-sur del país. Ante estas condiciones, los organismos de emergencia realizan evacuaciones preventivas en asentamientos construidos en lechos de ríos debido al riesgo de crecidas y aluviones.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, emitió declaraciones desde la región del Biobío, donde indicó que el país debe sacar lecciones de esta contingencia, ya que existen lugares que no son habitables. El mandatario agradeció el trabajo conjunto de las administraciones regionales y afirmó que no existen diferencias políticas ante la presencia de damnificados y las condiciones meteorológicas que los organismos estatales buscan mitigar.

El último reporte oficial de las autoridades indica que el fenómeno meteorológico ha provocado el anegamiento de calles, cortes en el suministro eléctrico, marejadas, el encallamiento de embarcaciones y el aumento en el caudal de los ríos. Asimismo, se documentaron rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora que ocasionaron la caída de tendidos eléctricos, árboles y una grúa en la ciudad de Coquimbo.

De acuerdo con EFE, el balance gubernamental registra hasta el momento tres personas fallecidas, un centenar de viviendas con daños estructurales y más de 400.000 hogares sin electricidad, con mayor incidencia en la región de La Araucanía.

El director de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Gastón Torres, explicó que el país registra un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico. Según el funcionario, la extensión de este fenómeno lo ubica entre los episodios más significativos de los últimos años y podría constituir el periodo de lluvias con mayor volumen de agua acumulada para un mes de julio desde que la institución lleva registros.

Finalmente, los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile detallan que la región de Valparaíso acumula 142 milímetros de agua caída desde la mañana del jueves hasta el mediodía del viernes. Le siguen en volumen de precipitaciones la región Metropolitana con 132,6 milímetros y O'Higgins con 101,6 milímetros.

Santiago de Chile / Redacción Web