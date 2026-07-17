Al menos 50 trabajadores de aerolíneas que vivían en La Guaira fallecieron por terremotos

La estrecha relación entre el litoral central y la actividad aeronáutica explica la magnitud del impacto. De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), cerca de 60% del personal de las aerolíneas reside en zonas severamente afectadas por el desastre, entre ellas Catia La Mar, Urimare, Macuto, Caraballeda y Playa Grande, sectores donde el colapso de edificaciones dejó cientos de víctimas.

"Hablamos de una pérdida inmensa. Muchos pilotos, técnicos aeronáuticos y auxiliares vivían en Playa Grande, una de las zonas más afectadas, así como en Macuto y Caraballeda. No solo perdimos capitanes y tripulantes de cabina, sino también técnicos aeronáuticos y despachadores de vuelo. A esto se le suma, que quienes no perdieron la vida, se quedaron sin hogar. El área aeronáutica vive una de sus etapas más difíciles", expresó una funcionaria del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, quien pidió mantener en reserva su identidad.

Una consulta realizada por El Pitazo permitió confirmar que, hasta el momento, el balance preliminar de víctimas en las aerolíneas asciende a: Rutaca (11 fallecidos), Aeropostal (8), Laser Airlines (8), Conviasa (7), Estelar (6), Venezolana de Aviación (5) y Turpial (1). No obstante, las cifras continúan siendo provisionales debido a que varios trabajadores permanecen desaparecidos entre los escombros o sin contacto con sus familiares.

La incertidumbre ha impedido incluso que las empresas puedan completar los homenajes póstumos a sus trabajadores. "Esto ha impedido que podamos sacar obituarios completos y vivir el duelo como corresponde. Hemos perdido amigos y compañeros de trabajo, y quienes seguimos vivos también perdimos casas o familiares. El dolor es enorme, pero la operación aérea no puede detenerse y debemos seguir trabajando", relató una empleada de Estelar Airlines.

La trabajadora hizo referencia también a un mensaje difundido por la aerolínea en redes sociales, donde se destaca que la empresa "no funcionaba solo con aviones", sino gracias al compromiso de las personas que hoy ya no están.

Rutaca honra a sus 11 trabajadores fallecidos

Este jueves 16 de julio, la aerolínea Rutaca distribuyó entre sus trabajadores una invitación para una celebración eucarística en memoria de los once empleados fallecidos durante la tragedia, un acto con el que la empresa busca acompañar a familiares y compañeros en medio del proceso de duelo.

La celebración In Memoriam se realizará a las 5:00 p.m. en la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, en el estado Monagas, donde funciona la sede administrativa principal de Rutaca.

Fuentes vinculadas a la compañía señalaron que la recuperación emocional será larga para toda la organización.

"Perdimos compañeros que eran parte de nuestra familia. Muchos compartieron décadas de servicio con nosotros y dejaron una huella imborrable. Hoy nos corresponde honrar su memoria mientras intentamos reconstruirnos como equipo", expresó un trabajador de Rutaca consultado por este medio, quien solicitó mantener su identidad en reserva.

La empresa también figura entre las más golpeadas del sector, con la pérdida de pilotos, despachadores de vuelo, personal de mantenimiento y directivos, según homenajes publicados por medios regionales en Monagas y Vargas.

La Guaira / Tal Cual