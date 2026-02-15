Incendio en restaurante Oura de Lechería fue controlado por cuerpos de seguridad

Un incendio se registró la tarde de este domingo 15 de febrero en el restaurante Oura, ubicado en la avenida Principal de Lechería, cerca del sector Cerro El Morro. El alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, confirmó la situación a través de su cuenta de Instagram e informó que el siniestro fue controlado por los organismos de seguridad.

Tras recibir el reporte, fueron activados de inmediato funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, Protección Civil y la Policía de Urbaneja, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar a vecinos y conductores. Las autoridades indicaron que la situación se encuentra bajo control y que continúan las labores en el sitio.

Como medida preventiva, fue cerrado el paso vehicular desde la Virgen de Barro en sentido hacia el Cerro El Morro. El alcalde exhortó a la población a evitar transitar por la zona mientras se desarrollaban las labores, y pidió a quienes se encontraban en el cerro no dirigirse hacia la ciudad hasta nuevo aviso.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los vecinos de sectores cercanos mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo generado por el incendio.

Presunta causa

Aunque oficialmente no se han detallado las causas del hecho, ciudadanos que se encontraban en las adyacencias señalaron que el fuego se habría originado durante la celebración de una revelación de género en el local.

De acuerdo con esos reportes, uno de los fuegos artificiales presuntamente cayó sobre el techo de palmas del restaurante, lo que habría iniciado las llamas. Hasta el momento, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas como consecuencia del incidente.

Lechería / Redacción Web