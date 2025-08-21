Incendio en empresa Provequim de Carabobo causó la muerte de dos personas

Dos personas murieron a consecuencia de las quemaduras que sufrieron el martes, cuando se registró un incendio en la empresa Procesadora Venezolana de Químicos (Provequim), ubicada en el sector Paraparal del municipio Los Guayos, estado Carabobo.

Según Sandy Aveledo, periodista de Carabobo y directora del portal de noticias Sandyaveledo.net, y Caraota Digital, medio de comunicación nacional, las víctimas mortales fueron identificadas como Gabriela Tejería (39 años), administradora, y Miguel Tovar (18), pasante. Ambos cumplían sus labores en Provequim al momento del siniestro.

Más detalles

De acuerdo con Carolina González, reportera de El Carabobeño, en Provequim trabajaban 40 personas al momento del trágico incidente y, de manera extraoficial, se conoció que 15 de ellas lograron salir del recinto. Del resto del personal, se desconoce su ubicación actual, aunque se presume que esté fuera de peligro.

Trascendió que el fuego causó que otros tres individuos, entre ellos un miembro de Protección Civil (PC) -cuyo nombre no ha sido revelado-, acabaran heridos, aunque esto todavía no ha sido confirmado por las autoridades.

Para extinguir las llamas, se desplegaron 150 bomberos, provenientes de las jurisdicciones carabobeñas Los Guayos, Valencia, Guacara, Diego Ibarra, Naguanagua y Carlos Arvelo, así como de Distrito Capital y Aragua. Ellos contaron con el apoyo de otros 150 funcionarios, pertenecientes a otros entes de seguridad y orden público, entre ellos la policía de la entidad (Policarabobo).

Voces oficiales

Pedro Olivo, jefe de la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Redan) Central, informó a Venezolana de Televisión (VTV), que se utilizaron 15 unidades móviles de diferentes instituciones para atender la emergencia que causó conmoción en la población cercana a Provequim, que es una compañía dedicada principalmente a la fabricación de pintura.

Se conoció que los apagafuego controlaron el incendio, después de varias horas pues comenzó a las 2:00 PM y culminó cerca de las 9:00 PM. Todavía no se han revelado las causas que originaron la explosión en el galpón 9321-B, donde funciona Provequim.

Vale destacar que, en declaraciones a VTV, Mervelis de Burgos, alcaldesa de Los Guayos, anunció que se iniciaron investigaciones para determinar las "causas reales del incendio" y que próximamente comenzarán "jornadas de fiscalización en empresas químicas de la zona, para evitar que ocurran nuevas tragedias".

Valencia / Joseph Ñambre