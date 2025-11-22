Inauguraron farmacia comunitaria en el hospital Pedro Figallo de Río Caribe en Arismendi

Este viernes 21 de noviembre fue inaugurada una farmacia comunitaria en el hospital Pedro Rafael Figallo de Río Caribe, en el municipio Arismendi del estado Sucre, para garantizar el acceso a medicamentos esenciales a la población de la zona, bajo la premisa de la atención integral a la salud.

La acción se ejecutó a través del Instituto Municipal para el Bienestar Social de Arismendi (Imbisa).

La farmacia popular se proyecta como un punto clave para asegurar que los medicamentos lleguen a quienes más los necesitan. El proyecto forma parte de las políticas de fortalecimiento del sistema público de salud dentro de la cuarta transformación.

Acciones

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades como Jesús Hurtado, vicepresidente de Fundasalud; María Paublini, coordinadora del Servicio Farmacéutico del estado Sucre; Jhonny López, director del Hospital Pedro Rafael Figallo y Hernán Castillo, director del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC).

En la actividad también estuvieron presentes los concejales del municipio Arismendi y vecinos de la zona.

Posterior a la inauguración de la farmacia, las autoridades realizaron un recorrido por las distintas áreas del hospital. La visita tuvo como objetivo verificar el estado operativo del centro y evaluar las necesidades para seguir optimizando la calidad de la atención médica ofrecida a la comunidad.

