Inameh pronostica lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país para este martes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 14 de julio se esperan precipitaciones de intensidad variable en buena parte del territorio nacional, producto de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la Vaguada Monzónica y otros sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubosidad.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante la mañana se prevén mantos nubosos con lluvias sobre los estados Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, regiones Llaneras, Centro Occidente y los Andes. Además, no se descartan lluvias o lloviznas dispersas en el norte de la Guayana Esequiba, Distrito Capital, este de Miranda y La Guaira, así como en Aragua, Carabobo, este de Sucre, Monagas y Zulia.

Para horas de la tarde y la noche, el organismo estima un incremento de la nubosidad con lluvias, chubascos y actividad eléctrica ocasional en el norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Cojedes, Centro Occidente y Zulia. Asimismo, prevé la formación de nubes estratiformes generadoras de lluvias o lloviznas en la región Central y los Andes, mientras que el resto del país permanecerá con nubosidad parcial e intervalos despejados.

El Inameh explicó que estas condiciones meteorológicas obedecen a la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica al occidente del país, reforzadas por la divergencia del viento en la alta troposfera, efectos convectivos locales y el calentamiento diurno.

Caracas / Redacción web