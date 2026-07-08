Inameh pronostica lluvias en varias regiones mientras vigila la onda tropical Nº 24

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este martes que continúan las áreas con nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte difundido por el organismo, las lluvias se mantendrán al sur de la Guayana Esequiba y en sectores de los estados Monagas, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, los Llanos Centrales y Occidentales, Yaracuy, zonas de Falcón y el Lago de Maracaibo.

Asimismo, el Inameh indicó que en la Región Central se esperan lluvias y lloviznas dispersas, mientras que en el resto del país predominará la nubosidad parcial.

El organismo también informó que mantiene el seguimiento de la onda tropical número 24, sin ofrecer mayores detalles sobre su evolución en la actualización publicada en su cuenta de X.

En una previsión especial para el estado La Guaira, el instituto señaló que se observa un cielo parcialmente nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones. Agregó que estas condiciones meteorológicas se mantendrán durante las próximas horas.

Caracas / Redacción web