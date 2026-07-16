Inameh prevé lluvias dispersas en varias regiones de Venezuela durante las próximas 24 horas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este jueves 16 de julio cielo parcialmente nublado y zonas despejadas durante la madrugada y la mañana en gran parte del país. Sin embargo, se esperan mantos nubosos asociados a lluvias en Delta Amacuro, el norte de la Guayana Esequiba, el este de Sucre, el sur de Bolívar, las montañas de la Región Central, el este de Falcón, Apure y el lago de Maracaibo.

Durante la tarde y la noche se prevé el desarrollo de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. También se estiman lloviznas dispersas en el Centro Norte Costero.

Para la Región Oriental, que comprende Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro, el pronóstico indica nubosidad parcial a nublada durante la mañana, con lluvias dispersas. En horas de la tarde y la noche se esperan precipitaciones dispersas, principalmente al sur de Monagas y Delta Amacuro.

En los Llanos Occidentales y los Andes se esperan lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad tormentosa. En Zulia, las precipitaciones podrían intensificarse sobre el lago de Maracaibo, mientras que en Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba se prevén lluvias y descargas eléctricas durante el período.

Caracas / Redacción web