jueves
, 16 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Inameh prevé lluvias dispersas en varias regiones de Venezuela durante las próximas 24 horas

julio 16, 2026
Según el Inameh, se estiman lloviznas dispersas en el Centro Norte Costero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este jueves 16 de julio cielo parcialmente nublado y zonas despejadas durante la madrugada y la mañana en gran parte del país. Sin embargo, se esperan mantos nubosos asociados a lluvias en Delta Amacuro, el norte de la Guayana Esequiba, el este de Sucre, el sur de Bolívar, las montañas de la Región Central, el este de Falcón, Apure y el lago de Maracaibo.

Durante la tarde y la noche se prevé el desarrollo de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. También se estiman lloviznas dispersas en el Centro Norte Costero.

Para la Región Oriental, que comprende Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro, el pronóstico indica nubosidad parcial a nublada durante la mañana, con lluvias dispersas. En horas de la tarde y la noche se esperan precipitaciones dispersas, principalmente al sur de Monagas y Delta Amacuro.

En los Llanos Occidentales y los Andes se esperan lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad tormentosa. En Zulia, las precipitaciones podrían intensificarse sobre el lago de Maracaibo, mientras que en Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba se prevén lluvias y descargas eléctricas durante el período.

Caracas / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram