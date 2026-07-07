Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en varias regiones del país este martes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 7 de julio se prevé nubosidad parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas del día, con lluvias y chubascos en varios estados del país.

De acuerdo con el pronóstico, en horas de la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y sectores de los llanos occidentales.

El organismo indicó que, después del mediodía y durante la noche, se estima un incremento de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos, algunos acompañados de descargas eléctricas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, los llanos centrales y occidentales, la región andina y el estado Zulia.

El Inameh explicó que estas condiciones meteorológicas obedecen a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, reforzada por otros sistemas atmosféricos que favorecen el desarrollo de nubosidad de evolución rápida.

Caracas / Redacción web