martes
, 07 de julio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en varias regiones del país este martes

julio 7, 2026
El mal tiempo, según el Inameh, se reflejará en gran parte del territorio nacional

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 7 de julio se prevé nubosidad parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas del día, con lluvias y chubascos en varios estados del país.

De acuerdo con el pronóstico, en horas de la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y sectores de los llanos occidentales.

El organismo indicó que, después del mediodía y durante la noche, se estima un incremento de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos, algunos acompañados de descargas eléctricas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, los llanos centrales y occidentales, la región andina y el estado Zulia.

El Inameh explicó que estas condiciones meteorológicas obedecen a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, reforzada por otros sistemas atmosféricos que favorecen el desarrollo de nubosidad de evolución rápida.

Caracas / Redacción web

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