INAC suspendió la actividad aerocomercial de Air Europa en Venezuela

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) suspendió desde este lunes toda actividad aerocomercial de la compañía aérea española Air Europa en el país, según confirmaron este martes a EFE fuentes del sector.

Air Europa anunció el lunes que de momento iba a mantener canceladas sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre e iba a monitorizar la situación actual "de manera permanente" para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.

La aerolínea del grupo Globalia, que opera entre Madrid y Caracas con cinco frecuencias semanales (los martes, jueves, viernes, sábados y domingos), mantiene suspendida su actividad con Venezuela desde el pasado 25 de noviembre.

La decisión de mantener cancelados sus vuelos se ha producido después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) haya lanzado este lunes una nueva "alta recomendación" a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) del aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.

El nuevo aviso ('notam' en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Madrid / EFE