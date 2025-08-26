Imagen de Santa Rosa de Lima visitó el Ateneo de Carúpano como parte de la programación por la feria

La imagen de Santa Rosa de Lima, patrona de Carúpano, en el estado Sucre, visitó este martes el Ateneo Luis Mariano Rivera, como parte de un plan de recorridos por las instituciones del municipio en la semana de la feria en su honor.

El padre Jesús Villarroel, párroco de la catedral y director de Caritas, ofició la eucaristía en el centro cultural, donde se congregaron trabajadores y vecinos para dar la bienvenida a la mística y santa, que también es la patrona de América.

El padre Villarroel señaló que las visitas de Santa Rosa ayudan e iluminan al pueblo carupanero, en su sentido de pertenencia con la patrona agregó que este año se escogió como mensaje del Evangelio, el tesoro escondido, “la perla preciosa”. “Ese tesoro y esa perla son Jesucristo para ella. Por eso ella abraza al Niño Jesús”.

Insistió que con las visitas buscan que el ser humano recupere el amor por la vida y el amor por lo sagrado. “Que madure y crezca la fe de este pueblo, para que puedan reconocer en Jesucristo, el tesoro precioso que puede salvarnos y sacarnos de tantas adversidades”.

Invitó a propios y visitantes a participar en la celebración de la patrona, el 30 de agosto, cuando se llevarán a cabo dos misas solemnes, una a las 10 de la mañana, que será presidida por monseñor Ángel Caraballo, arzobispo de Cumaná y la otra a las 5 de la tarde, encabezada por monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carúpano.

Seguidamente, se llevará a cabo la tradicional procesión y la celebración en la plaza por el cumpleaños de la patrona, con un “Canto a Santa Rosa”.

Destacó la intensa programación que este año se ha llevado a cabo en honor a Santa Rosa, entre cuyos eventos se encuentran la carrera 10K, la exposición fotográfica sobre Carúpano en el Museo Histórico y la gala cultural en el pórtico de la catedral, que se realizará el próximo viernes y que contará con la participación de cultores y artistas locales.

Agradecidos

La coordinadora de Turismo y Cultura del ateneo, Auristela Tenía, agradeció la deferencia de la visita de la imagen de la santa a la institución y señaló que se trata de una bendición que recibieron.

“Renueva nuestra fe y nuestra devoción hacia lo divino, hacia la paz. Agradecida con el padre Jesús por incluirnos en esta programación”.

Invitó a la gala cultural del 29 de agosto, en la participarán todas las agrupaciones y cultores que hacen vida en el ateneo.

Sucre / Corresponsalía Carúpano