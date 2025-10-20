Iglesia venezolana afirma que sus primeros dos santos son esperanza para el futuro del país

La Iglesia católica venezolana considera que sus primeros dos santos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, canonizados en el Vaticano, son motivo de esperanza para el futuro del país.

"Son esperanza porque nos mostraron cómo debemos actuar, cómo debemos pensar y cómo tenemos que hablar para que el amor de Dios manifestado en cada uno de ellos, también se haga vida en cada uno de nosotros", dijo a los medios el presbítero Omar Porras, del Ordinariato Militar de Venezuela, en la celebración de una misa, en Caracas, en agradecimiento a la canonización de Rendiles.

Porras indicó que la canonización del médico y la religiosa invita a vivir con "alegría, con emoción, con entusiasmo, pero sobre todo, con esperanza".

"El hecho de que ellos sean santos para todos, nos invita a que también nosotros como venezolanos, como Iglesia, también podemos ser santos", añadió.

Opinión sobre José Gregorio Hernández

El sacerdote sostuvo que José Gregorio Hernándes invita a abrir la mente y el corazón a aquellas personas que se han alejado de la Iglesia y la religión católica por diversos motivos.

"José Gregorio, queridos hermanos, los llama y los invita para que no solamente se acerquen a dios, sino se acerquen a él y él sea pues también quien les lleve sus planes, proyectos, anhelos y deseos al creador", apuntó.

El papa León XIV encabezó la ceremonia en la plaza de San Pedro, donde se congregaron cerca de 55.000 personas, según informaron las autoridades locales, entre ellas una numerosa presencia de venezolanos, que se hizo notar por la gran cantidad de banderas de su país y camisetas con imágenes de los nuevos santos.

Entretanto, en Venezuela, feligreses se volcaron a las principales plazas de distintas ciudades para celebrar el acontecimiento, en un país que vive desde hace semanas una creciente tensión con EE.UU. en medio de su prolongada crisis política.

Opinión de Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que la canonización de Hernández y de Rendiles reivindica la "verdadera" identidad de los venezolanos.

Los líderes de la oposición mayoritaria, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, también celebraron la canonización y dijeron estar listos ante -señalaron- la "inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela".

Caracas / EFE