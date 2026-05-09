Huecos ralentizan el tránsito en la Avenida Intercomunal

Transeúntes y conductores de la Avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, a la altura del sector Las Garzas, expresaron sus preocupaciones respecto al estado de la vialidad que presenta huecos y tapas de alcantarillado que sobresalen del asfalto.

“Al yo pasar por ahí se me puede reventar un caucho o cualquier repuesto del carro y tiene que salir de mi bolsillo el dinero para poder pagarlo”, explicó Énderson Zuniaga, transeúnte de la zona que tiene vehículo propio.

José Garcia, chofer de camiones, señaló que los baches pueden originar accidentes. También dijo que hay conductores que no están familiarizados con las fallas que se encuentran en el tramo frente al Instituto Universitario de Tecnología Industrial "Rodolfo Loero Arismendi" (Iutirla), sentido Puerto La Cruz - Barcelona, lo que ocasiona frenazos repentinos.

Del otro lado de la avenida, Eovanni Veracierta, un transportista, relató cómo los huecos le costaron un amortiguador a una amiga y recalcó lo problemático del asunto

El tema de las aceras

Zuniaga, entrevistado anteriormente, añadió que los carros al tener que evadir los desperfectos en el asfalto, ponen en peligro a los peatones que caminan al borde de la carretera, puesto que las aceras, en una parte importante de la avenida, son inexistentes. “Los carros al ver ese hueco esquivan y se meten hacia el lado donde están los peatones”, expresó preocupado.

José Caguana, también transportista, explicó la importancia de construir caminerías seguras para los peatones y la creación de más pasarelas en la extensión de toda la avenida Intercomunal para evitar posibles accidentes y evitar la incertidumbre que vive el ciudadano al caminar, algo que también señaló José Garcia.

“Hace falta porque eso es muy peligroso. Los carros vienen demasiado rápido y las personas tienen que caminar en la orilla de la carretera viendo hacia atrás. Eso es un peligro”, puntualizó.

Lechería / José Vásquez (Pasante)