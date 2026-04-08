Hueco convertido en "batea" perjudica tránsito en Av. Libertador de El Tigre (+Fotos)

En una "batea" se convirtió un hueco de gran tamaño ubicado en la avenida Libertador Norte de El Tigre, estado Anzoátegui, según la apreciación de conductores que deben reducir la velocidad de sus vehículos, para no ser víctimas de algún daño en la vía.

El hudimiento, situado justo en el cruce con la calle Colombia del sector San Francisco de Asís, ya cubre un extremo de la carretera y resta espacio al tráfico.

Daniel Arveláez, usuario de esa vía, comentó que el escenario representa un peligro, tanto para choferes como peatones.

"El riesgo es compartido, porque así como (los conductores) podemos sufrir un accidente si caemos en el bache, una persona también se puede tropezar o caer mientras camina por aquí", afirmó.

Mal estado del pavimento se propaga

La calle contigua a avenida tampoco escapa del mal estado y se encuentra llena de baches por doquier.

Vecinos comentaron que esto es apenas una leve muestra de las condiciones de la vialidad en esa comunidad.

"No hay una calle que no tenga huecos. Hay sitios que son casi intransitables, porque está demasiado mala la vía", contó Jhonny Solórzano, habitante de San Francisco de Asís.

El Tigre / Damary Díaz