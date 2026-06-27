Hospitales en Caracas al límite tras recibir a cientos de heridos por sismos en La Guaira

El sistema de salud de la capital venezolana enfrenta una presión extrema tras el ingreso masivo de personas lesionadas provenientes del estado La Guaira.

El colapso de las infraestructuras médicas en la entidad costera —provocado por los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados a mitad de semana— obligó al traslado urgente de cientos de damnificados hacia los principales centros asistenciales de Caracas.

De acuerdo con una nota publicada por El Nacional, en los centros hospitalarios Dr. Miguel Pérez Carreño, el Periférico de Catia, el José María Vargas y el Domingo Luciani, están desbordadas las salas de emergencia y áreas de espera.

En las fachadas de estas instituciones se han habilitado listas con los nombres de los pacientes remitidos, mientras familiares pernoctan en los alrededores aguardando reportes médicos en medio de una visible angustia.

Esfuerzo médico e insumos al límite

A pesar de la saturación de las instalaciones, el personal de salud trabaja a máxima capacidad. En declaraciones recopiladas por El Nacional, el doctor Rodolfo Salcedo, médico residente de Medicina Interna en el Hospital Pérez Carreño, destacó que el equipo humano ha respondido de forma inmediata "con lo mucho o lo poco" que disponen en inventario.

Asimismo, la jefa de la emergencia matutina de ese centro, la doctora Lujuanis Ortega, advirtió que áreas críticas como trauma shock y diversas especialidades quirúrgicas se encuentran al límite, haciendo un llamado urgente por insumos de alta rotación como termómetros digitales, saturómetros, analgésicos y material médico-quirúrgico pediátrico.

Por su parte, el Hospital Periférico de Catia se ha consolidado como el primer punto de contención en el oeste de la ciudad debido a su ubicación estratégica. Fuentes internas del centro médico señalaron que la mayoría de los ingresos presentan cuadros de fracturas severas, requiriendo de forma prioritaria medicamentos para el manejo del dolor como ketoprofeno y diclofenac.

En contraste, instituciones como el Hospital de Niños J.M. de los Ríos, han tenido que operar de forma parcial debido a daños estructurales sufridos por los movimientos telúricos, derivando a sus pacientes hospitalizados hacia el Cardiológico Infantil y redireccionando las nuevas emergencias a centros como el Magallanes de Catia y el Hospital Vargas.

En este último, el acceso se mantiene restringido, aunque el personal —bajo estricto anonimato— reportó necesidades críticas de material de curación y fórmulas lácteas.

Caracas / Redacción Web