Hijo del expelotero Francisco “kid” Rodríguez fue asesinado durante un operativo policial

Deiker Johandri Rodríguez, hijo mayor del histórico cerrador venezolano Francisco “kid” Rodríguez, fue asesinado la tarde del viernes 16 de enero mientras participaba en un operativo policial en el oeste de Caracas, informaron medios locales. El funcionario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) recibió un disparo en el rostro durante una acción encubierta contra una banda vinculada al narcotráfico en el bloque 28 de la parroquia Caricuao, alrededor de las 3:00 pm.

Rodríguez, quien trabajaba en labores de inteligencia dentro de la operación, fue trasladado de urgencia al Hospital Materno de Caricuao con signos vitales, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas, según reportes oficiales.

Deiker era funcionario de la PNB y colaboraba de manera encubierta en la investigación contra grupos delictivos cuando fue identificado por presuntos delincuentes y atacado, según las minutas policiales citadas por medios.

La noticia causó conmoción en el ámbito deportivo, donde su padre, Francisco “kid” Rodríguez, se desempeña como coach de pitcheo de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Familiares y allegados confirmaron la identidad de la víctima, destacando que se trataba del primogénito del exgrandeliga.

El suceso también ha generado reacciones entre seguidores del béisbol y en redes sociales, donde se manifiesta el pesar por la pérdida de Deiker Rodríguez y se reconoce su labor dentro de la fuerza policial en medio de la lucha contra el crimen en Caracas.

Caracas / Redacción Web