Hija de González Urrutia pedirá información para comprobar supuesta condena de 30 años de su esposo

Mariana González, la hija de Edmundo González Urrutia, informó de que acudirá ante las autoridades para solicitar información sobre la supuesta condena de 30 años -la pena máxima en el país- a su esposo, Rafael Tudares, quien es acusado de los presuntos delitos de "forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento".

A través de un comunicado, Mariana González explicó que el martes supo a través de "informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales" sobre la supuesta condena a su esposo, por lo que acudirá ante la Justicia para pedir información oficial, aunque advirtió sobre "los grandes obstáculos" que se le han impuesto para saber sobre el caso.

"Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente", señaló Mariana González, quien insistió en que Tudares es "absolutamente inocente de los hechos y cargos que se le pretenden atribuir" y enfrenta un proceso judicial "ilegal" y "nulo".

De igual forma, reiteró que su esposo continúa en condición de "desaparición forzada" al asegurar que, aunque le han informado de que se encuentra en el penal Rodeo I, en el estado Miranda, se le ha negado que esté recluido en ese centro de detención y en otros que ha visitado.

"No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en presencia de nuestros dos niños", subrayó Mariana González.

En junio pasado, reiteró que Tudares no tiene "nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad", en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

Caracas / EFE