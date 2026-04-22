Realizaron conversatorio sobre el Caracazo en el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano

Los sucesos del Caracazo de 1989 fueron el eje central de un conversatorio que se llevó a cabo en la sala de usos múltiples del Ateneo Luis Mariano Rivera, en Carúpano, estado Sucre.

Yajaira Marcano, comisionada de Patrimonio, Historia y Cultura del ente, explicó que los docentes Hugo Noguera, José Salvador Gómez y José Lugo analizaron los acontecimientos de febrero del 89 que ocurrieron en Guarenas, Guatire, La Guaira y otras ciudades del centro del país. La intención, según señaló Marcano, es que la población alcance una conciencia histórica sobre este hecho que marcó la historia reciente de la nación.

Audiencia

Al conversatorio asistieron unos 56 estudiantes de educación media de los liceos privados José Francisco Bermúdez, Simón Bolívar y San José, así como del plantel público Simón Rodríguez.

La comisionada explicó que el evento integra el ciclo de charlas sobre Historia, Paz y Soberanía que el ateneo organiza de forma habitual. Para el mes de mayo, la institución tiene previsto un evento en su pórtico sobre héroes y heroínas locales, regionales y nacionales.

Sucre / Yumelys Díaz