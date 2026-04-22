Dirigente Dinorah Figuera se reunió con representante del gobierno estadounidense

La dirigente política Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa de 2015, se reunió este miércoles con Michael Kozak, quien es funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y también Alto Funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental.

El encuentro tuvo lugar en Washington, Estados Unidos, donde ambos intercambiaron ideas sobre política exterior. La noticia sobre esta reunión la dio a conocer al Embajada de Venezuela en Caracas en redes sociales.

"Ha sido un placer reunirme con @Dinorahfiguera (Figuera), presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, para conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada. Los Estados Unidos apoya de forma inequívoca los esfuerzos por construir una agenda productiva centrada en las soluciones y el diálogo", escribió Kozak en X, antiguo Twitter.

Más palabras

"Los días de la retórica combativa han terminado: es hora de salvar las diferencias y abrir un nuevo capítulo para todos los venezolanos", agregó.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este intercambio de ideas.

Washington / Redacción Web