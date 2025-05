Henrique Capriles: "En dictadura sí se vota"

El candidato a la Asamblea Nacional Henrique Capriles, dos veces excandidato presidencial, acudió a votar y al salir sostuvo que los políticos que decidieron participar en los comicios lo hicieron para luchar, como lo hace la gente a diario.

"En este país hay que luchar, como lucha la gente todos los días, para ganar. La política en este momento está en terapia intensiva por lo que pasó el año pasado. No creo que desde el silencio ni escribiendo en redes sociales vamos a cambiar a Maduro del poder", insistió.

Capriles añadió que a Venezuela "le costó mucho" tener el derecho al voto y dijo que tanto Maduro como quienes lo acompañan en el poder no quiere que la población vote este domingo. Afirmó que la mejor manera de "no pasar la página del 28 de julio" es expresándose electoralmente. "Desde el silencio no vamos a derrotar este gobierno. Lo más fácil para Maduro es que no salgamos a votar. Yo no voy a hacer lo que el gobierno quiere".

Recordó que esta elección ha sido "como clandestina, pero en este país ustedes saben que en Venezuela no hay quórum de participación. Con un voto te ponen un diputado, un gobernador o hasta el presidente de la República", recordó. Aunque pese a ello, recalcó que "mientras podamos votar, en dictadura sí se vota. Si la dictadura te permite votar, anda, vota y exprésate", sostuvo.

Remarcó que si se pueden tener diputados o gobernadores es importante luchar y tratar de alcanzar esos cargos. "Nosotros no estamos opinando desde afuera, estamos metidos en la candela, este gobierno no regala ni reparte nada. Si vamos a seguir construyendo historias nos va a seguir yendo mal", respondió a periodistas que le consultaron sobre si él le hacía más oposición a la Plataforma Unitaria Democrática que al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Acercamiento

Ante la consulta de que si estaría dispuesto a tender puentes con la líder opositora María Corina Machado, aseguró que no tiene ningún problema en que haya un acercamiento, al considerarlo necesario para la reforma constitucional que se avecina en el país. Consultado sobre si iniciaría él los contactos, dijo que a la gente no le importa "ese chisme".

"Espero, ojalá que podamos reencontrarnos en el camino porque creo al final que lo que siento por mi lado es que todos queremos que este país cambie. El año pasado hubo una unidad perfecta porque participamos en elecciones. No ha habido unidad cuando hemos ido a la abstención", remarcó.

Capriles dijo estar consciente de que su centro electoral es uno de poca participación, ubicado en Baruta, pero que decidió participar "contra la corriente" pues "yo creo que es lo correcto, aunque sea impopular la decisión".

Caracas / Tal Cual