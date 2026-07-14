Habitantes de sectores costeros de Bermúdez fueron afectados por averías eléctricas durante cerca de 24 horas

Diversas fallas eléctricas afectaron este domingo a sectores costeros del municipio Bermúdez del estado Sucre, como Guaca, Las Azucenas, Copacabana, Brisas del Carmen, Copey y Copacabana,

El panorama de la deficiencia en el suministro de energía se vio agravado por la falta de un camión cesta para solventar las averías y acabar con los apagones, que se iniciaron a la 1:00 de la tarde del domingo y se prolongaron hasta cerca de las 12:00 del mediodía de este lunes 13 de julio.

María Hurtado, habitante del sector Copacabana, dijo que pasaron toda la noche sin electricidad con las incomodidades que generan el calor y los insectos.

Otro habitante, Miguel Perdomo, del sector Copey, al quejarse de la situación, señaló que el problema se prolongó porque no había un camión disponible para solventar las averías.

“Esto pasa a cada rato y hay que aguantar hasta que aparezca el camión para poder volver a tener servicio eléctrico”, acotó.

Luisa González dijo que, al parecer, hubo cuatro fallas simultáneas: una en Guaca, otra en Las Azucenas con un poste de alta, una en Copey con otro poste y una falla en Copacabana, y la solución se prolongó debido a que no había un camión disponible para solucionar.

Sucre / Yumelys Díaz