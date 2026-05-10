Habitantes de la calle San Rafael en Bermúdez recibirán abastecimiento de agua por tubería

Un centenar de familias de la calle San Rafael, en la zona central del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, se beneficiarán con agua de El Carupanero, tras la colocación de una tubería que llevará el servicio hacia ese populoso sector, entre la urbanización El Valle y la plaza Suniaga.

La obra se ejecuta con recursos de la Consulta Popular Nacional Proyectos del Pueblo, a través del Consejo Federal de Gobierno y la asistencia de la alcaldía.

Con el proyecto ganador, la Comuna José Félix Ribas inició los trabajos de excavación e instalación de medio kilómetro de tubería de tres pulgadas (tipo manguera-polietileno de alta densidad), además de la conexión de 75 tomas domiciliarias.

El abordaje tiene la asesoría técnica de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y la colaboración de la alcaldía.

El sector, pese a su ubicación, no recibía agua por tubería y se abastecían a través de camiones cisternas, por lo cual los habitantes de la zona podrán ver materializado el deseo de tener el servicio en sus hogares.

Sucre / Corresponsalía