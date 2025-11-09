Habitantes de El Pilar piden más atención médica 

Este domingo 9 de noviembre, vecinos de El Pilar, zona rural del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, reportaron que desde las 9:00 am varios habitantes se vieron afectados nuevamente por la presencia de gases en el ambiente. Señalaron que eso se debe al incendio que ocurrió el pasado jueves en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui.

Los residentes hicieron un llamado al gobernador de la entidad, Luis José Marcano, ya que afirman que el ambulatorio de la zona está colapsado por la cantidad de pacientes y requieren más personal médico.

Funcionarios de Protección Civil se presentaron en el sitio. Algunos enfermos fueron trasladados a otros centros de salud.

Agregaron que las personas -niños y adultos- que llegaron al dispensario presentaron síntomas respiratorios, mareos, dolor en el pecho y fiebre.

Uno de los pacientes, quien tiene dificultad para respirar indicó que habitantes de otros sectores también se encuentran afectados. Acotó que aunque en el ambiente no se ve humo sí hay un olor fuerte.

Puerto La Cruz / Redacción web