Guyana llama a aunar esfuerzos contra redes criminales como el Cartel de los Soles

El Gobierno de Guyana instó este viernes a fortalecer la cooperación contra la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, aludiendo directamente a la organización criminal el Cartel de los Soles.

Según el comunicado gubernamental, Guyana ve "con profunda preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representan la delincuencia organizada trasnacional y el narcoterrorismo, que a menudo involucra a redes criminales como el Cartel de los Soles de Venezuela".

El Gobierno de Estados Unidos vincula al Cartel de los Soles con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano. Paraguay y Ecuador ya han declarado también al Cartel organización terrorista.

"Estas redes criminales tienen la capacidad de desbordar las instituciones estatales, socavar la democracia, pervertir el estado de derecho y amenazar la dignidad humana y el desarrollo", indicó la nota de Guyana.

Por ello, el Gobierno de Guyana hizo hincapié en la necesidad de "fortalecer la cooperación y aunar esfuerzos a nivel nacional, regional, hemisférico y mundial para combatir eficazmente esta amenaza".

Las autoridades guyanesas se comprometieron a trabajar con sus socios internacionales y apoyar "las iniciativas regionales y mundiales destinadas a desmantelar las redes criminales".

"Al enfrentar con unidad el crimen organizado trasnacional y el narcoterrorismo, reafirmamos nuestra entrega para defender el estado de derecho y garantizar que la región siga siendo una zona de paz", concluyó la nota.

Guyana mantiene una dura disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo, rica en petróleo y recursos naturales, que es administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebrara un referendo para anexionarse el Esequibo, la crisis se ha exacerbado y despertado temores a un mayor conflicto.

Georgetown / EFE