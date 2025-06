Guaidó acusa a Pedro Sánchez de "elegir acercarse" a Maduro y "sabotear" al Grupo de Lima

El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "elegir acercarse" al dirigente chavista Nicolás Maduro y "sabotear" al Grupo de Lima, tras conocer audios del caso de corrupción de un exasesor del exministro español José Luis Ábalos.

Guaidó reaccionó tras difundirse que, según audios recopilados por la Guardia Civil en un informe al que accedió EFE, el asesor de Ábalos, Koldo García, le dice que puede llegar a cobrar 500.000 euros al mes durante tres años por mediar en un acuerdo con una petrolera venezolana.

"Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima (creado en 2017 por 14 países para interceder por la crisis) y por qué eligió acercarse a Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un 'pelotazo'", publicó en X Guaidó, quien ahora reside en Florida.

Los audios recopilados por la Guardia Civil española muestran que el exasesor Ábalos, quien fue ministro de Fomento de España (2018-2020) y de Transportes (2020-2021), mantenía contactos con otros países y recogen, por ejemplo, cómo en 2019 intentó interceder para que Sánchez hablara con Guaidó.

Momento

El líder opositor acababa de ser reconocido por España y por otros países europeos como "presidente encargado" de Venezuela, después de que el Gobierno español diera un plazo a Maduro para convocar elecciones.

Además, el asesor se reunió con personas del equipo de Guaidó y, según dice, las contactó con los responsables de Exteriores de la Presidencia del Gobierno, donde el ahora ministro José Manuel Albares era secretario general de Asuntos Internacionales.

Según su relato, Guaidó estaba "sumamente agradecido" porque sabía que Ábalos se había esforzado para que fueran reconocidos por el Gobierno y su equipo se iba a hacer cargo de una petrolera pública venezolana con sede en Estados Unidos.

El venezolano, según Koldo García, quería darle las gracias personalmente a Pedro Sánchez y pedirle que mandara ayuda para los 200.000 españoles que vivían en Venezuela.

Más detalles

Pero ahora Guaidó criticó a Sánchez al compartir una publicación del diario español El Mundo en X con la leyenda "Koldo ofreció a Ábalos una comisión de medio millón de euros al mes durante 3 años de una petrolera venezolana".

"De Sánchez, solo hablé una vez: Cuando me llamó para anunciar el reconocimiento al Gobierno interino. Nunca mostró verdadero interés por apoyar la libertad de Venezuela. Con estas revelaciones, queda claro por qué", concluyó el opositor de Venezuela.

El caso Koldo es un caso de presunta corrupción en España que gira alrededor del asesor Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de organización del Partido Socialista (2021-2025) por una supuesta "organización criminal" que, se presume, lucró con contratos públicos.

Miami / EFE