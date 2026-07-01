Grupo de voluntarios viaja de España a Venezuela como parte de la ayuda humanitaria

44 miembros de diversas nacionalidades viajan desde Madrid, España, hacia Venezuela para montar un hospital de campaña y atender a la población afectada por los terremotos del pasado 24 de junio.

El grupo se encuentra conformado por profesionales médicos, cocineros y logistas.

Se trata del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START) de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), el cual se desplegará con un formato llamado EMT1, que corresponde a equipos de emergencia con capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización.

Además, debido a cómo está diseñado, START funciona de manera autosuficiente, con su propio suministro de energía, agua, logística y farmacia.

Instalación

De acuerdo con un comunicado emitido por la organización en su página oficial, se espera que el hospital esté instalado y operativo en las próximas 36 horas.

Añadieron que esperan movilizar un total de 90 profesionales en dos rotaciones, la primera siendo la que partió con 44 pasajeros, mientras el segundo vuelo está programado para salir desde Torrejón, donde se encuentra el hangar de la AECID y que llevará la infraestructura del START y 150 palets de ayuda humanitaria.

Caracas / Valeria Bermúdez