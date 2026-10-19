Grupo de Autoayuda Oncológica de Nueva Esparta despliega agenda por el mes de prevención del cáncer de mama

El Grupo de Autoayuda de Pacientes Oncológicos y Familiares Dr. Modesto Rivero González organiza diversas actividades con motivo del mes de concientización y prevención del cáncer de mama.

La iniciativa contempla una agenda integral orientada a brindar apoyo continuo a las personas que enfrentan la enfermedad, y a sus núcleos familiares, durante todo el año.

Luz Márquez, trabajadora social y colaboradora del grupo, explicó que el acompañamiento del equipo va más allá del mes de octubre y se enfoca en el aspecto psicoemocional.

"Una vez que al paciente le diagnostican cáncer, ese paciente se siente triste, deprimido y nosotros como equipo tenemos que darle ese apoyo", afirmó desde Los Robles, municipio Maneiro.

Actividades

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la alianza con el Vuelto Rosa de Rattan, la cual permite canalizar recursos directos para el tratamiento y diagnóstico de las afectadas.

Márquez señaló que "el Vuelto Rosa de Rattan se ha convertido en nuestro mayor aliado, a través del señor Daniel Manrique, el cual nos está ayudando, nos ha dotado de medicamento, nos ha ayudado en cuanto a los exámenes de laboratorios, hematología completa, perfil 20".

La programación para este mes incluye sesiones educativas, charlas sobre cuidados paliativos, un karaoke en Rattan Plaza, una tarde de bowling y actividades recreativas en Waterland.

Asimismo, la conmemoración central tendrá lugar hoy 19 de octubre con una misa y una jornada de bailoterapia.

Con estas actividades, el grupo reafirma su compromiso con las pacientes oncológicas de la región, demostrando que el acompañamiento y la prevención son tareas que se asumen con constancia y vocación de servicio durante todo el año.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero