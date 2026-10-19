Vente Venezuela convoca a una movilización nacional para exigir elecciones presidenciales en 2027

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, convocó a una movilización para el próximo jueves en Caracas y en todo el país. La manifestación tiene como fin exigir la publicación de un cronograma electoral e impulsar comicios presidenciales para 2027.

«Va a ser la punta de lanza para movilizarnos de manera pacífica (...). Va a ser una movilización histórica para nosotros», anticipó este lunes el activista político de VV Carlos Fernández en una rueda de prensa.

Fernández indicó que la marcha busca además el retorno seguro de Machado, quien permanece fuera del país desde diciembre del año pasado. Su equipo de comunicaciones denunció recientemente trabas para su reingreso a territorio nacional.

En ese sentido, Fernández explicó que el regreso de la dirigente opositora resulta clave para la aceleración del proceso de transición política ante la eventualidad de un nuevo proceso electoral.

«En 2027 tenemos que tener una elección presidencial. Vamos a elegir a María Corina Machado como la próxima presidenta de Venezuela y nos estamos organizando para eso», subrayó el representante del partido.

Asimismo, la jornada servirá para demandar la liberación de todos los presos políticos. La ONG Foro Penal contabiliza 322 personas en esta condición, si bien las autoridades niegan el carácter político de las detenciones y señalan la comisión de delitos comunes, postura que rechazan diversas organizaciones de derechos humanos y partidos opositores.

Respaldos y negociaciones en desarrollo

El domingo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, presentó la propuesta de un acuerdo nacional en el que reiteró la necesidad de una transición fundamentada en negociaciones y elecciones libres.

A través de una transmisión en YouTube, la PUD ratificó el reconocimiento al liderazgo de Machado en la búsqueda de la democracia, en conjunto con Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024 tras las presidenciales de ese año.

La propuesta de la coalición coincide con el desarrollo de un ciclo de diálogo entre el Gobierno y un sector opositor bajo el respaldo de Estados Unidos. Dicho proceso, en el que no participan de forma directa Machado ni González Urrutia, busca la consecución de acuerdos sobre garantías políticas y civiles de cara a los próximos comicios.

Caracas / Redacción web