1.424 proyectos fueron sometidos a votación en Anzoátegui en la Consulta Popular de este domingo 

Mediante su cuenta en la red social Instagram, el gobernador de Anzoátegui y enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Luis Marcano, presentó un breve balance de la Consulta Popular Nacional llevada a cabo este domingo 18 de octubre.

En primer lugar felicitó a los habitantes de la entidad que participaron en el sondeo vecinal y, sin precisar la cifra de votantes, aseguró que hubo un "alto nivel de convocatoria" en los 21 municipios.

El mandatario aseguró que fue una jornada "extraordinaria" y detalló que en el estado fueron sometidos a votación 1.424 proyectos relacionados con economía, servicios públicos, seguridad ciudadana, desarrollo social y ciencia y tecnología, entre otros.

Marcano acotó que más de 400 propuestas comunales serán seleccionados como resultado de la consulta y estos contarán con una asignación presupuestaria superior a los 4 millones de dólares.

“Hoy en Anzoátegui estamos escogiendo más de 400 proyectos comunitarios que recibirán una inversión de más de 4 millones de dólares, no los está decidiendo ninguna autoridad en particular, sino la población en elecciones”, expresó el gobernador.

Cabe recordar que el proceso se desarrolló en 566 centros electorales distribuidos en los 205 circuitos comunales de Anzoátegui.

Poca participación

Para el dirigente Omar González, representante de Vente Venezuela (VV) en Anzoátegui, la consulta oficialista quedó "opacada por falta de convocatoria".

“Ni movilizando a sus cuadros, ni obligando a la gente; nadie fue a ese circo, nadie quiso formar parte de esa comparsa; de esa farsa que solo es un entrenamiento del régimen para saber con quien, supuestamente, cuentan para unas elecciones próximas”, aseguró.

Según dijo, los centros de votación estuvieron vacíos durante todo el día.

"La sociedad venezolana no acompañó al engaño inventado por Jorge Rodríguez y su combo", apuntó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez