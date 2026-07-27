Decretan tres días de duelo laborable en Anzoátegui por el fallecimiento del exgobernador Ovidio González

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, anunció la tarde de este lunes, mediante un video difundido en sus cuentas en las redes sociales, que decreta tres días de duelo laborable, por el fallecimiento del Dr. Ovidio Alejandro González.

Recordó que González fue el primer gobernador de la entidad en ser electo por votación popular para el periodo 1989-1992 y reelecto para el periodo 1992-1995. Además, fue un ilustre médico venezolano, servidor público y líder político.

Tras extender el pésame a familiares, amigos, allegados y a la sociedad anzoatiguense en general, Marcano manifestó que González hizo importantes aportes al desarrollo de la entidad recordando, entre ellos, que el edificio José Antonio Anzoátegui, sede principal de la gobernación en Barcelona, fue inaugurado durante su gestión.

Según la información difundida a tempranas horas de este lunes, el exgobernador falleció a los 95 años. Sin embargo, se desconoce cuáles fueron las causas de su deceso

Barcelona / Elisa Gómez