Gremios empresariales y clubes deportivos presentaron calendario de eventos en Bermúdez para 2026

Gremios empresariales del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, presentaron un calendario de eventos deportivos que se realizarán durante el año, y que tienen el objetivo de impactar en la actividad física y turística local. La iniciativa incluye la participación de Fedeindustria y la Cámara de Comercio.

Jacinto Romero, presidente de Cerbatana MTS y representante de Fedeindustria en Carúpano, explicó que se presentó el primer calendario, que se realizó con la participación de siete clubes deportivos que hacen vida en el municipio, tal es el caso de los clubes de natación, de ciclismo, entre otros.

Entre los clubes deportivos que se sumaron a la elaboración del calendario están Cerbatana MTS, Club Ciclístico Malavé Salazar, Atope, Carúpano Runners, Titane Runners y Tiburones de Carúpano,

Actividades

Adelantó Romero que están previstas unas 15 actividades a lo largo del año y la intención es hacer una alianza que incluye a los institutos de Deportes y Turismo del municipio.

Detalló que se llevará a cabo el Cerbatlón, un maratón playero, una caminata, ciclismo, el primer festival de aguas abiertas en playa Patilla, entre otros.

Pidió a la empresa privada local para que se sume a la programación, a través del patrocinio de las actividades que están en planificación.

Objetivo

La intención, dijo, es impulsar el turismo deportivo y la actividad económica en la zona de Bermúdez y Paria.

Rafael Ramírez, director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, saludó la iniciativa, a la cual se sumarán y anunció la realización de una mesa de trabajo con el fin de revisar e integrar un calendario único para el municipio.

Sucre/ Yumelys Díaz