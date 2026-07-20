Gremios empresariales de Sucre proponen la inclusión de la sociedad civil en los diálogos de Caracas

Gremios empresariales del estado Sucre, representados por el presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Alejandro Prosperi y el directivo de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en la entidad, Abelardo Kasabdji, expusieron este lunes, en rueda de prensa, una propuesta para que se amplié la representación de las mesas de diálogo que se instalarán en Caracas en el mes de agosto para discutir el tema de la transición política y se dé cabida a la sociedad civil y a los gremios profesionales.

Prosperi señaló que los anuncios sobre la conformación de las mesas ha generado disputas entre partidos políticos por espacios de poder, a pesar de que no hay acuerdos concretos y agregó que el país enfrenta actualmente una crisis institucional.

“No hay Poder Ejecutivo, presidente ni vicepresidente, el Poder Judicial no emite pronunciamientos sobre la Constitución, el Poder Legislativo está debilitado y no representa un pilar sólido”, insistió Prosperi, para quien la Constitución de 1999 ha sido violada, especialmente en lo que se refiere a no permitir el tutelaje ni la administración por potencias extranjeras.

La propuesta es que se incluya una representación de la sociedad civil, encarnada en gremios, cámaras de comercio, colegios profesionales y consejos comunales, para crear una junta de gobierno o similar que restablezca el pacto social.

Sumó al plan una reforma o redacción de una nueva Constitución “que contemple un período de tutela y administración temporal, con fechas claras de inicio y fin” y convocar elecciones.

Cree que el problema exige una acción inmediata, “ya que la República está "a la deriva y sin un pacto social vigente, solo queda organizarse desde la sociedad civil para reconstruir el país”.

Venezuela completa

Por su parte, el empresario cumanés Abelardo Kasabdji, señaló que los gremios deben levantar su voz para tener participación en todo concepto que se logre en este país.

“Estamos viviendo tiempos delicados, porque se está llevando una coyuntura de equilibrio sobre cómo se va a manejar el país en un futuro. Mi pregunta es: ¿será que los gremios empresariales no hacen vida en Venezuela? ¿Será que un Colegio de Abogados, un Colegio de Periodistas no hace vida en Venezuela? ¿No somos capaces de llevar el timón de esta situación, de sugerir, planear, organizar y analizar en conjunto?”.

Agregó que Venezuela es un todo y se necesita inclusión, “que cualquier operación que se haga en Venezuela tenga participación de todos. No podemos cometer los errores del pasado; debemos hacer cosas diferentes para lograr situaciones y resultados diferentes”.

El dirigente recalcó que son un bloque de gremios unidos, que incluye a la Cámara de Turismo, la Cámara Inmobiliaria, las cámaras de Comercio de Cumaná y Carúpano, y todos los gremios que hacen vida en la ciudad capital del estado Sucre.

La petición es la participación en lo que se haga en Caracas, “porque todo se está centralizando y eso no cuenta. Ya basta; necesitamos tener voz en Caracas”.

Reconoció que la propuesta se encuentra en etapa inicial y piensan elevarla a Fedecámaras nacional. “Debemos levantar nuestra voz ahora, antes de que se afiance y tomen decisiones sin consultar ni tener participación de los gremios en general”.

Prosperi insistió en que hay que tratar de rescatar algo de lo que existe en la Constitución, o simplemente hacer algo nuevo. “Mi opinión personal es que no podemos ir a elecciones, ya que el gran problema en Venezuela han sido los partidos políticos, que en el Ejecutivo, son un pilar que soporta la viga del Estado. Estamos en un barco a la deriva, que tampoco tenía sociedad civil, porque el Estado había socavado la infraestructura civil”.

A lo cual el vocero de Fedecámaras sumó que las bases tienen que tener participación en lo que se haga en la capital. “Lo que queremos es participar y que llamen a todos los presidentes de gremio, porque Venezuela es una sola y no podemos dejar que la manejen solo 10 personas"

Sucre / Yumelys Díaz