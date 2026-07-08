Gremio: Reactivaron venta de diésel a productores a precio internacional

Luego de dos meses sin acceso al abastecimiento de combustible diésel, miembros de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos (Aprogan) del municipio Freites, en el estado Anzoátegui, recibieron nuevamente una asignación de litros para adquirir gasoil, pero a precio internacional (0,50 dólares por litro).

Así lo informó José Jesús Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Cantaura y productor asociado a Aprogan, quien explicó que la reactivación fue posible porque se reiniciaron los convenios entre el ministerio de Hidrocarburos, el ministerio de Agricultura y Tierras, y la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), conjuntamente con las asociaciones regionales.

"Después de dos meses sin tener acceso al diésel, este martes, 7 de julio, se llevó a cabo la primera jornada de distribución para los productores de Freites en la estación de servicio (E/S) Super Estación, ubicada en Anaco, y en esta primera etapa beneficiamos a 25 productores que se encuentran en el marco organizativo de Aprogan', agregó.

Primera etapa

Destacó que en esta primera etapa se inició el convenio para darle prioridad a la venta del combustible a precio internacional, y aún siguen haciendo esfuerzos y los trabajos técnicos operativos para que se reasignen y se activen nuevamente las huellas institucionales para recibir el beneficio de combustible subsidiado.

"Hasta hace cuatro meses a cada productor se le estaba dando una huella mensual ínfima, equivalente a 200 litros, a un precio de 0,14 dólares por litro, que no ha sido reactivada por parte de los organismos competentes", dijo.

10 mil litros

Aguilar Natera precisó que a Aprogan le fue asignado un total de 10 mil litros, los cuales fueron reasignados en función del tamaño de cada una de las unidades de producción y las necesidades de cada productor.

"A los pequeños productores, de acuerdo a sus necesidades, se les benefició con 200 litros; a otros, en función de sus niveles se les otorgó 400 litros, que fue la media que más prevaleció. Un grupo recibió 600 litros y a otro 800, en función al tamaño y la capacidad con todo el parque automotor agrícola que tienen trabajando", detalló.

Zona Sur

Sobre Aprogan destacó que también agrupa a productores de la zona sur de Anzoátegui, incluyendo a los municipios Simón Rodríguez, Guanipa, Miranda, Independencia y Monagas.

"En total son 177 productores y en Freites somos 35. Existe un sinnúmero de organizaciones de productores independientes y hacemos el llamado a las autoridades para que ellos también reciban el beneficio", indicó.

Cantaura / Danela Luces