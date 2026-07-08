Fetranzoátegui realizará una reunión ampliada para debatir sobre derechos constitucionales

Representantes de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) se preparan para llevar a cabo una reunión ampliada, con el objetivo de debatir sobre los derechos constitucionales y fijar criterios sobre la situación del país.

El presidente de la organización obrera, Tito Barrero, informó que el encuentro se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio, a las 9:00 am, en el salón de reuniones de la Casa Sindical, ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona, municipio Simón Bolívar, por lo cual extendió la invitación para todos los empleados activos, jubilados y pensionados para que asistan.

Según Barrero, entre los puntos está la situación en que se encuentra la Presidencia de Venezuela y las posibles soluciones que se deben aplicar por ahora.

Palabras

"Venezuela se encuentra sin presidente y nosotros, el sector sindical y gremial, en representación de los trabajadores activos, jubilados y pensionados debemos fijar criterios, que es lo que más le conviene al país", expresó.

Se conoció que entre las propuestas a debatir, está la solicitud de instalar una Junta de Gobierno que lleve las riendas del país.

Representantes de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) se preparan para llevar a cabo una reunión ampliada, con el objetivo de debatir sobre los derechos constitucionales y fijar criterios sobre la situación del país.

El presidente de la organización obrera, Tito Barrero, informó que el encuentro se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio, a las 9:00 am, en el salón de reuniones de la Casa Sindical, ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona, municipio Simón Bolívar, por lo cual extendió la invitación para todos los empleados activos, jubilados y pensionados para que asistan.

Puntos

Según Barrero, entre los puntos está la situación en que se encuentra la Presidencia de Venezuela y las posibles soluciones que se deben aplicar por ahora.

"Venezuela se encuentra sin presidente y nosotros, el sector sindical y gremial, en representación de los trabajadores activos, jubilados y pensionados debemos fijar criterios, que es lo que más le conviene al país", expresó.

Se conoció que entre las propuestas a debatir, está la solicitud de instalar una Junta de Gobierno que lleve las riendas del país.

Barcelona / Elisa Gómez