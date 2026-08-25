Gremio prevé aumento significativo en la cosecha de cacao en Sucre para la zafra de fin de año

El presidente de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asprocave), Álvaro López, informó este martes que estiman un importante incremento en la cosecha del grano para la zafra de fin de año, en el estado Sucre.

“Se estima un importante y significativo incremento de la cosecha y producción general de cacao en la entidad, que iniciará su pico o zafra más alta a partir de finales del mes de noviembre del presente año”.

López señaló que, a pesar de la afectación local y retos fitosanitarios en los principales municipios productores, las condiciones climáticas y el rescate de las labores culturales por parte de los productores, hasta el momento ha sido favorables para el cultivo.

Características

Señaló que se observa en los cacaotales de la península una considerable carga de floración, frutificación y cuajos de mazorcas en todas sus etapas de desarrollo, por lo que podrían estar frente a un importante incremento de la producción general del estado.

Cifra el incremento en 25% con relación a la cosecha anterior, aunque reconoció que esperan que no se produzcan cambios bruscos en el clima, producto de eventos naturales, que puedan afectar y alterar el sistema agroforestal de la región.

Agregó que Asoprocave sigue trabajando en un plan de articulación entre los productores, sector privado, agroindustria y gobierno, en la búsqueda de alianzas estratégicas científicas y tecnológicas, orientadas a recuperar los niveles de producción, la mejora de la genética criolla y elevar la resistencia de las plantaciones frente a patógenos fitosanitarios como la escoba de bruja.

Sucre / Yumelys Díaz