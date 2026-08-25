Fuertes vientos causaron estragos en El Tigre y Guanipa este martes (+Fotos)

Los fuertes vientos que acompañaron el paso de la Onda Tropical N° 41 dejaron varias afectaciones en los municipios Simón Rodríguez y Guanipa, al sur del estado Anzoátegui, la tarde de este martes, 25 de agosto. En ninguno de las jurisdicciones se reportaron pérdidas humanas.

En la población de El Tigre los estragos se observaron principalmente en avenidas, donde se cayeron árboles, vallas publicitarias, líneas del tendido eléctrico y semáforos.

Mientras que en sectorws comunales como l Hernández Parés y Simón Bolívar también se reportaron levantamiento de techos de algunas viviendas, segun información publicada por la alcaldía en sus cuentas oficiales de las redes sociales. Además, una gran cantidad de circuitos salieron de funcionamiento y varios sectores se quedaron sin energía eléctrica durante unas cuatro horas, aproximadamente.

Afectaciones en Guanipa

En paralelo, en el vecino municipio Guanipa, las intensas ráfagas derribaron árboles en el sector Central y en la avenida Fernández Padilla, principal vía de esa jurisdicción.

Según un reporte preliminar de Protección Civil (PC) Guanipa, 16 viviendas se vieron afectadas con daños estructurales.

Acción de autoridades

Tras el cese del temporal, autoridades de ambos municipios se desplegaron para atender la emergencia, retirando los restos de árboles caídos, que obstaculizaron la vía pública y evaluando la magnitud de los daños.

Las comisiones de Protección Civil, tanto en El Tigre como en Guanipa, igualmente se activaron en operativos de monitoreo permanente para la prevención de riesgos.

El Tigre / Damary Díaz