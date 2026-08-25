Aumenta el abandono de gatos y perros en Mercado Municipal de El Tigre (+Fotos)

El abandono de gatos y perros es una práctica que va en aumento en los espacios del Mercado Municipal de El Tigre, estado Anzoátegui. El síntoma más visible es la sobrepoblación de animales que vagan por las calles sin rumbo, tras ser apartados de sus hogares de abrigo.

Esta alerta fue pronunciada por Osymel Urrieta, fundadora y encargada de Vida Peluda, una organización animalista independiente sin fines de lucro en el municipio Simón Rodríguez, quien resaltó que la mayoría de los animales dejados en la calle son gatas en estado de gestación, lo que aumenta el crecimiento poblacional de la especie en la zona popular.

"La gente no quiere tomar conciencia. Me atrevo a decir que todas las semanas abandonan tanto perros como gatos", aseveró.

La voluntaria comentó que desde Vida Peluda se encargan de crear puentes para la adopción y aunque es una estrategia útil todavía es insuficiente, porque cada vez hay más animales desamparados. Apuntó que esta misión se complica más para los felinos, pues los cuidadores prefieren acoger principalmente a los perros. "Es difícil que se lleven a los gatos", expresó.

Maltrato animal

Urrieta reveló que la negligencia también se aprecia en las condiciones en las que estos animales son encontrados. Un ejemplo de esto es el caso de un gato de aproximadamente 10 días de nacido, hallado en las inmediaciones del mercado con signos de maltrato, empapado de agua y tierra.

La situación fue expuesta en cuentas de redes sociales de la organización animalista para llamar a la conciencia ciudadana y pedir un alto en estas acciones.

"Por favor, pongamos nuestra mano en el corazón, si para muchos se nos hace difícil el día a día imagínense para ellos que no saben defenderse", reseñaron en un post.

Cámaras de seguridad

Se pudo conocer que en las cercanías del mercado algunos de los vecinos empezaron a instalar cámaras de seguridad para filmar a los responsables de maltratar a los animales y dejarlos a su suerte en las vías públicas.

Igualmente, invitan a los demás ciudadanos a tomar este tipo de medidas en defensa de la fauna doméstica

El Tigre / Damary Díaz