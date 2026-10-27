Fallas eléctricas han causado cuatro protestas en sector Santiago Mariño (+Fotos)

Por cuarta vez, en un lapso de 38 días, los vecinos del sector Santiago Mariño del municipio Anaco, estado Anzoátegui, salieron a la calle para realizar una protesta pacífica y exigir la instalación de dos transformadores debido a que llevan más de dos meses afectados por fallas de voltaje.

En esta oportunidad, los moradores se apostaron en la avenida Los Pilones, a la altura del semáforo de El Paraíso, a eso de las 7:10 pm de este lunes, 26 de octubre, impidiendo el paso vehicular en sentido hacia el este.

Aseveraron que el pasado 9 de octubre el personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) colocó dos transformadores de 25 Kv en los postes de alumbrado público, pero no los instalaron por falta de materiales.

"Llevamos casi tres meses esperando. Esto ha sido una burla por parte de las autoridades y de Corpoelec. Primero trajeron un transformador que duró cuatro días, luego vinieron con otros dos transformadores hace más de dos semanas y no los instalaron porque dijeron que faltaba el cobre sólido y otros materiales. Fuimos como diez veces a la oficina de Corpoelec y todo lo que hicieron fue engañarnos", dijo una vecina, quien prefirió omitir su nombre.

Confrontación verbal

El cierre de la arteria vial caldeó los ánimos de algunos conductores que expresaron su desacuerdo con el cierre vial mientras otros presionaban tocando las cornetas de los vehículos para que se permitiera el paso.

Los vecinos mantuvieron su postura de no permitir el tráfico hasta que llegara alguna autoridad para buscar solución al problema de las fallas eléctricas. Sólo los motorizados lograron seguir su recorrido hacia los sectores ubicados en el este de la ciudad gasífera.

Al lugar se presentaron comisiones de la Policía Municipal de Anaco, encabezadas por su director, Javier Lockiby; funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía del estado Anzoátegui.

Funcionarios policiales acudieron al lugar de la protesta

Los agentes mediaron con los manifestantes y a eso de las 7:35 pm se restableció el paso vehicular, mientras las partes dialogaban a un lado de la vía.

Al lugar también llegó el jefe de Corpoelec en la zona centro de Anzoátegui, Wilfredo Díaz, quien informó que ya cuenta con los materiales e insumos necesarios para instalar los equipos y que esa labor sería realizada en el transcurso de este martes 27 de octubre.

Acciones de calle

Cabe resaltar que desde el 18 de septiembre los residentes del sector Santiago Mariño han realizado acciones de calle para expresar su descontento por las continuas fallas en el servicio eléctrico y las deficiencias de voltaje.

Ese día se unieron a otra protesta vecinal que convocaron los residentes de La Esperanza y El Paraíso, quienes llevaban más de 48 horas sin luz por la quema de dos transformadores.

El 2 de octubre fue instalado un transformador de manera provisional, pero sólo duró cuatro días. El equipo se quemó y, según la información del personal de Corpoelec, fue por una sobrecarga.

Esa situación motivó otra protesta el 6 de octubre, cuando los residentes quemaron cauchos en la avenida Los Pilones, aunque no permanecieron en el lugar.

Dos días después decidieron impedir el tráfico en esa misma arteria vial. El 9 de octubre el personal de Corpoelec realizó mediciones de voltaje en algunas viviendas del sector y al día siguiente llevaron los dos transformadores de 25 Kv cada uno para solventar la situación mientras llegan dos equipos de mayor capacidad que permitan restablecer la energía eléctrica 220 voltios, pero no los instalaron por falta de insumos.

Anaco / Danela Luces