Gremio busca impulsar la exportación de productos desde Anzoátegui

Representantes de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex) visitaron este jueves, 27 de agosto, Lechería, para llevar a cabo un encuentro que formó parte de la Gira de Oportunidades de Negocios Regionales 2026.

Según el presidente de la Avex, Gustavo González Velutini, el objetivo de la actividad fue "buscar nuevos exportadores provenientes del estado Anzoátegui". A su juicio, en la entidad hay una amplia variedad de productos que son exportables.

El gremialista dijo que Anzoátegui es uno de los mayores productores de maní en Venezuela, así como de derivados del petróleo, por lo que cree que hacia allá es necesario apuntar para posicionarse en el mercado internacional.

"También tienen una de las reservas forestales más importantes del mundo (bosque de Uverito) de donde pueden sacar productos de madera que pudiéramos enviar hacia afuera. El estado Anzoátegui tiene de todo, para todo. Entonces lo que necesitamos es ponernos en orden y canalizarnos para que eso salga", añadió.

Retos

González Velutini indicó que uno de los mayores retos del gremio de exportadores en el país es conseguir mercado afuera. "Eso es una fase en la que estamos tratando de ayudar".

Resaltó que para ganar terreno se deben marcar diferencias, pero para eso se requiere ejecutar un proceso de planificación minucioso.

Insistió en que la Avex se encuentra presta para apoyar en lo que sea necesario y para eso son actividades como la Gira de Oportunidades de Negocios Regionales.

Lechería / Javier A. Guaipo