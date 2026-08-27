Gobernadora Marisel Velásquez informa sobre avances en la recuperación del Hospital Luis Ortega

La gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, anunció que en los próximos días el Hospital Luis Ortega estará recibiendo el equipamiento necesario para sus instalaciones.

Explicó que ya se procesó la desincorporación legal de los bienes en desuso y que se encuentran a la espera del organismo Corpoes para el retiro de la chatarra.

Velásquez aseguró que el recinto "ha quedado como el pueblo se lo merece y como nosotros lo soñamos. No tiene nada que envidiarle a ninguna clínica privada", dijo desde la plaza Bolívar de Porlamar, municipio Mariño.

La mandataria enfatizó la importancia de reorganizar la atención médica en la entidad, señalando que el personal debe contar con calidad humana para recibir "con amor a todo el que toque la puerta".

Como parte de las mejoras en la red sanitaria regional, la gobernadora destacó la realización de intervenciones complejas dentro del estado para evitar el traslado de pacientes a la capital.

Con respecto a este tema confirmó que la semana pasada se colocaron tres marcapasos en el Hospital Virgen del Valle, junto con doctor Pedro Méndez, por lo que hizo un llamado a los profesionales médicos de sectores públicos y privados a sumarse a las labores en beneficio de la comunidad.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero