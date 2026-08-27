Vente Venezuela anuncia llegada de Omar González y convoca a marchar el sábado

Representantes de Vente Venezuela (VV) en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui acudieron, este jueves 27 de agosto, a las instalaciones de El Tiempo para anunciar la llegada a la entidad del coordinador regional del partido, Omar González, quien estuvo en el exilio tras denunciar persecución política por parte del gobierno nacional.

Raúl Gómez, coordinador municipal de VV en Puerto La Cruz, precisó que González arribará a la entidad, a través del Aeropuerto Internacional de Barcelona José Antonio Anzoátegui, a eso de las 10:00 am de este viernes 28.

Al ser consultado sobre si tomarán alguna medida de seguridad para el día de mañana, el dirigente manifestó que "todo está preparado, en cuanto a sus medidas de seguridad. No creo que el régimen de esta señora se atreva. Acuérdate de que ellos no están en las mismas condiciones de antes, donde nosotros fuimos perseguidos".

Aunado a eso, el coordinador municipal de la tolda azul informó que este sábado 29 se llevará a cabo una marcha denominada "El Norteñazo", la cual empezará en las inmediaciones del Farmatodo, ubicado en Los Cerezos, y culminará en el sector Los Yaques.

"Ahí vamos a dirigir unas palabras a todos los que hayan caminado con nosotros ese día y contaremos con la presencia de nuestro máximo líder en el estado, Omar González Moreno. Tenemos muchas expectativas, creemos que vamos a llegar a 2 mil o 3 mil personas, la gente está entusiasmada", aseguró.

Para finalizar, Gómez, quien también estuvo 18 meses en la clandestinidad tras la persecución que sufrieron diferentes líderes de Vente Venezuela luego de las elecciones presidenciales de 2024, afirmó que la ciudadanía no ha perdido la esperanza y confía en la dirigente nacional María Corina Machado.

Primer regreso

Cabe resaltar que el representante de Vente Venezuela, Omar González, estuvo más de un año en el exilio.

El dirigente será el primero en retornar a suelo patrio del grupo de colaboradores de María Corina Machado, que estuvo asilado en la embajada de Argentina en Caracas.

A través de la denominada "Operación Guacamaya", González logró escapar del asedio y vigilancia del Estado.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez