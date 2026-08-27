Viajar por necesidad y no por vacaciones es la realidad actual en el terminal porteño

El movimiento de pasajeros en el terminal terrestre de Puerto La Cruz refleja una realidad que dista de los años de bonanza.

Según lo reportado por los propios vendedores de boletos y representantes de empresas que hacen vida en el recinto, el flujo de viajeros durante la actual temporada vacacional se ha mantenido "flojo" y sin el dinamismo que caracterizaba a las zafras de antaño.

La falta de dinero en el bolsillo de los ciudadanos ha provocado que los pasillos luzcan desolados en días donde habitualmente no cabía una persona más.

"Esta temporada la afluencia ha estado más o menos debido a que la gente no tiene plata. Los destinos más solicitados siguen siendo Caracas, Maracay, San Cristóbal y Santa Elena de Uairén, además de Santa Fe, sin embargo, el movimiento es muy similar al del año pasado, muy lejos de los tiempos antes de la pandemia (de Covid-19), cuando el terminal permanecía abarrotado y no había problemas con el suministro de combustible", explicó el vendedor de boletos, Santos Hernández.

No para ir a vacacionar

Para su colega Anderson Rodríguez, actualmente la mayoría de las personas viaja por necesidad, razones laborales o alguna emergencia, mas no por pasar un tiempo de vacaciones.

Apuntó que los niveles de movilización en agosto se han mantenido bajos en comparación con lo reportado hace una década.

"Hace 10 años uno no había terminado de decir 'Caracas', cuando ya tenías 20 o 30 personas haciendo cola para comprar un pasaje. Ahorita hay días en los que los pasillos se quedan totalmente solos, la realidad es otra", acotó.

Rodríguez añadió que hoy en día, en medio de la difícil situación que atraviesa el país, los autobuses se han visto obligados, en más de una oportunidad, a salir con más de la mitad de los asientos desocupados, lo que deja en evidencia el estancamiento en la movilidad dentro del terminal porteño.

Otro trabajador del lugar, quien prefirió no identificarse, dijo que también siguen viendo personas que abordan unidades para salir del país.

"Ya tienen familiares estables en otros países y como los llaman, se van. Ya casi nadie viaja para vacacionar".

Pese al panorama expuesto por trabajadores del recinto, el pasado miércoles 26 de agosto se observaron hasta siete autobuses cargando pasajeros en el área principal de embarque del espacio.

Además, había varias personas en las salas de espera, no obstante, nada se compara con la aglomeración de ciudadanos que se observaba en los cierre de temporadas vacacionales hace 10 o 15 años.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez