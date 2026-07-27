Urgen a reforzar la prevención sísmica y el cumplimiento de normas Covenin en Margarita

A pocos días de haberse cumplido un mes de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, en la región insular, el ingeniero proyectista Andrés Serra insistió, desde Porlamar, municipio Mariño, en la importancia de fortalecer la cultura de prevención sísmica en el estado Nueva Esparta.

El especialista advirtió que debido a la cercanía del territorio con la falla de El Pilar, la zona se mantiene expuesta a este tipo de eventos, por lo que no se debe bajar la guardia en materia de seguridad estructural.

Serra enfatizó que resulta indispensable garantizar que toda nueva edificación en la entidad cumpla de manera rigurosa con las normas de diseño sismorresistente Covenin vigentes en el país.

Necesidad

El proyectista sostuvo que la aplicación estricta de esta normativa técnica es la principal garantía para proteger las construcciones, resguardar la infraestructura local y minimizar cualquier tipo de impacto ante futuros movimientos telúricos.

Al analizar las características del terreno, el especialista explicó que los suelos insulares presentan una buena capacidad de soporte gracias a capas de arena y arcilla sobre una base rocosa subyacente. Serra detalló que esta composición particular hace que la probabilidad de un fenómeno de licuefacción de suelos sea sumamente baja en la región, lo que representa una ventaja geotécnica importante para la ingeniería local.

Asimismo, el ingeniero señaló que el desarrollo urbano de la isla se mantiene en escalas moderadas que no superan los diez niveles o 30 metros de altura, una condición que el terreno tolera adecuadamente. Sin embargo, Serra reiteró que la estabilidad del suelo no sustituye la responsabilidad técnica, por lo que instó a mantener la vigilancia en el cumplimiento de la ley y la preparación de la comunidad.

Nueva Esparta / Mario Guillén